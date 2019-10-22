أستاذ طب نفسي يكشف عن سبب لجوء بعض المراهقين لقصات الشعر الغريبة



وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن المراهق الذي حصل على حقه، ويشعر بالطمأنينة على حياته واستقلاليته لا يتجه إلى هذا التطرف، ولكن من يشعر بتهديد أو تقدير متدني للذات يرغب في التميز، ويجد أن هذا الأمر ملفت للانتباه ويجعله متميزًا.



وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه في حال أن المراهق فعل هذا يجب أن نتعامل معه بطريقة عادية ولا نعاديه بسببها، لأن الكثيرين منهم يفعلونها يوم أو عدة أيام وأسابيع ثم يتراجع عنها بسبب التعليقات التي يسمعها في الشارع.



وأوضح أنه في حالة أن الضغط على المراهق، أو إجباره على تغيير هذه التسريحة يصمم عليها ويعتبرها قضية حياة أو موت لأنها تمس كرامته وخياراته، ويجب أن نخبره أن هذه التسريحة غير مناسبة له و"شكلها وحش" عليه ثم نتركه.

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن المراقين بالذات هم الذين يميلون إلى عمل قصات الشعر الغريبة، لافتا إلى أن المراهق الذي يشعر بتهديد لاستقلاليته يتمرد بشكل مبالغ فيه.