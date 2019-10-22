أحد أبطال عملية "إيلات": "العالم حوالينا مكنش مصدق هذا الإنجاز"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:29 ص
اللواء ممدوح منيع
اللواء ممدوح منيع
نعيم يوسف
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قال اللواء ممدوح منيع، أحد أبطال عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، إنه كان في "لنش" واحد مع اللواء لطفي جادالله، قائد اللنش 501، وكان هناك لنش أخر هو اللنش 504 بقيادة أحمد شاكر، مشددًا على أن مصر لها بصمة في المعارك البحرية و"العالم حوالينا مكانش مصدق إننا ننجز هذا الإنجاز الكبير".

وأضاف "منيع" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنهم كانوا مستعدين نفسيا وفنيا وعصبيا، لأن زملاؤهم استشهدوا وهم يسمعونهم على "اللاسلكي"، وكانوا يرغبون في الأخذ بثأرهم.

وشدد على أن عملية "إيلات" غيرت في الاستراتيجيات البحريية العالمية، وحتى الآن يتم تدريسها في الأكاديميات البحرية، وفتحت الطريق أمام عمليات أخرى في داكار، وعملية الحفار.

وأوضح أنه لأول مرة في التاريخ البشري تتم عملية ثلاثة مرات في نفس المكان ضد الجيش الذي قيل إنه لا يقهر، مشددا على أنهم عندما خرجوا للعملية "كنا عارفين إننا مش راجعين".
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