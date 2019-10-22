خبير يكشف عن سبب دعم قطر للإرهاب في الدول العربية



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الدول الغربية قدمت بكل انتهازية الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وكل ما في ذهنهم هو إبعاد الخطر عنهم حتى لو كان الثمن هو تدمير شعوب بأكملها.



ولفت الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الغرب اكتشف فيما بعد أن الإسلام السياسي غير قادر على الحكم ولا يتخلى عن الإرهاب، ويمارسه ضد جميع الأطراف.

وأشار إلى أن هذا المشروع تدعمه حاليا كل من تركيا وقطر.

كشف الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن سبب الإصرار القطري على دعم الإرهاب في الدول العربية، هو وجود مشروع منذ 15 سنة، في الأروقة الغربية لدعم جماعات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم، وأن هذا سوف يقلل وصول الإرهاب إليهم.