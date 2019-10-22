محمد الشرنوبي من ذوي القدرات الخاصة بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".. تعرف على التفاصيل





شخصية الشرنوبي في المسلسل



أحداث الحكاية



أبطال "ما تيجي يا مليجي"

"ما تيجي يا مليجي" حكاية من مسلسل نصيبي وقسمتك 3 بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي، هبة عبد الغني، محمود حجازي، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج أحمد عبد العاطي، وشركة سينرجي للإنتاج لمالكها تامر مرسي، ومن إخراج مصطفى فكري.



نصيبي وقسمتك

مسلسل "نصيبي وقسمتك" حقق في مواسمه الثلاثة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك فيه عدد كبير من النجوم والنجمات، ومجموعة من الفنانين الشباب والوجوه الصاعدة الذين أثبتوا قدراتهم التمثيلية.



الشرنوبي يروج لـ"ماتيجي يا مليجي"

وقام الفنان محمد الشرنوبي خلال الأيام الماضية بالترويج للمسلسل من خلال نشره البوستر الرسمي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: ""اتفرجوا على حكاية ما تيجي يا مليجي، على مدار الأسبوع من الأحد للخميس، الساعة ٩ بتوقيت القاهرة، على قناة MBC".



جدير بالذكر أن هذا التعاون الثاني بين الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هدى المفتي من خلال مسلسل "كأنه إمبارح" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكانت هي المرة الأولى لها كممثلة.



أحداث مسلسل كأنه إمبارح

مسلسل "كأنه امبارح" تدور أحداثه في إطار تشويقي من خلال إختطاف ابن عائلة ثرية وهو طفل وتبحث عنه أسرته خلال عشرون عامًا، وهو من بطولة رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، هدى المفتي حنان سليمان، خالد أنور، مايان السيد.







يشارك الفنان محمد الشرنوبي، في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حكاية "ما تيجي يا مليجي" والذي يظهر في شخصية جديدة عليه وهو شاب من ذوي القدرات الخاصة.ويجسد محمد الشرنوبي، خلال الحلقات شخصيتين حسن المليجي، الشاب من ذوي القدرات الخاصة الذي يعشق السينما والأفلام وشقيقه حسين.وتقوم الفنانة دنيا عبد العزيز، بتجسيد شخصية شقيقتهما نور المليجي والتي تقوم بأفتتاح شركة للإنتاج السينمائي وتحمل إسم "المليجي".ويتولى حسن المليجي كتابة سيناريو وحوار وتأليف روايات سينمائية، وخلال الأحداث يقع في حب "خديجة" والتي تقوم بدورها الفنانة هدى المفتي، والذي أخفى عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه من ذوي القدرات الخاصة.وعلى جانب آخر يقع شقيقه "حسين" في حب زميلته الذي يرتبك أمامها ويلجأ إلى شقيقه "حسن" عن طريق سماعة البلوتوث ليُعبر لها عن حبه وإعجابه الشديد بها.