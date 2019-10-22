موعد مباراة الهلال ضد السد اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر beIN SPORT

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية معقل الزعيم السعودي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لذلك نعرض لكم موعد مباراة الهلال ضد السد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.





موعد مباراة الهلال ضد السد

تنطلق مباراة الهلال ضد السد، في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد

من المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والسد، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT 2، بتعليق المميز سوار الذهب، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





هدف كلا الفريقين من مباراة الهلال والسد

يسعى الهلال بقيادة مدربه رازفان لوسيسكو لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.



بينما يتطلع السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، لتحقيق ريمونتادا تاريخية يتأهل بها للمياراة النهاية، في مباراة أشبه بالمستحيلة نظرًا لقوة الزعيم السعودي على أرضه ووسط جماهيره.





التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.

في خط الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري - جيوفينكو - أندريه كاريلو.

في خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.





التشكيل المتوقع لنادي السد القطري

في حراسة المرمى: سعد الشيب.

في الدفاع: حامد إسماعيل - طارق سلمان - خوخي بوعلام - رو رو.

في الوسط: جابي - جونج وو يونج - أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس.

في الهجوم: بغداد بونجاح.





نتيجة مباراة الذهاب

تمكن نادي الهلال من سحق نظيره السد بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، في المبارة التي شهدت طرد لاعب السد القطري عبد الكريم حسن في الدقيقة 34 من زمن المباراة.