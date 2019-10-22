بوراك أوزجفيت يجسد دور البطولة في "المؤسس عثمان"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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يؤدي الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت، دور"عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون.

وتجرى الآن التحضيرات التقنية والفنية، كالتدرب على فنون القتال، وركوب الخيل وغيرها.

بطلة المسلسل
وتداولت المواقع الالكترونية التركية، أن الفنانة التركية أوزغي تورير ستؤدي دور البطلة في مسلسل "قيامة عثمان"، حيث ستجسد دور زوجة السلطان عثمان، علمًا ان الفنانة والممثلة التركية ​اصليهان كارالار هي من كانت ستؤدي الدور​، فحين لم يعلق بوراك على الخبر.

برومو الموسم الجديد
ويتم طرح برومو الموسم الجديد من مسلسل "قيامة عثمان غازي" قريبًاـ حيث ينتظر متابعي المسلسلات التاريخية التركية بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويعد هذا الموسم الجديد من المسلسل تكملة لأحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل.

قيامة أرطغرل
وحقق المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه لما تضمنه المسلسل خلال أجزائه الخمس من أحداث مشوقة وهامة، وترك بصمة كبيرة في قلوب وعقول المشاهدين.

توقعات الحلقة الأولى
وتنبأ البعض أن الحلقة الأولى ستحتوي على مشهد ظهور ارطغرل وهو على فراش الموت، ومن ثم سيقوم بإملاء وصيته لكافة الحاضرين من عائلته، وسيكون هناك صراعًا بين عثمان غازي ابن ارطغرل وابن عمه دوندار من أجل من سيتولى مهام سيد القبليلة بعد وفاة ارطغرل، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان مشوقة وجذابة للمشاهدين حسب التوقعات التي سادتت الايام الماضية حول أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان.

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