شاهد.. فيديو طريف لمحمد سعد مع مؤلف مسلسل "شديد الخطورة"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:21 ص
بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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نشر السيناريست محمد سيد بشير، مقطع فيديو جديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، حيث ظهر برفقته النجم محمد سعد بطل مسلسله الجديد "شديد الخطورة".

وتم إلتقاط الفيديو وخرج بشكل طريف، حيث أنهى الفنان محمد سعد الفيديو القصير بعبارته الشهيرة "صبح صبح".

"مسلسل الخطورة"
يذكر إن مسلسل "شديد الخطورة" يعد المسلسل الأول من نوعه في مصر من حيث طريقة عرض وتقديم الحلقات.

ذلك أنه يقدم في أكثر من موسم، ويكون عدد حلقات المسلسل في الموسم سبع حلقات فقط، كما أنه يتم عرضه من خلال شاشة منصة (watch it) الرقمية.

أحداث المسلسل
تدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" في اطار من الأكشن والتشويق والإثارة، كما أنهزمأخوذ من قصة الفليم الأمريكي المشهور (Mr and mrs smith) الذي قدمهما النجم براد بيت والنجمة إنجيلينا جولي، والذي عُرض في عام (2005)، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

مسلسل شديد الخطورة من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف السيناريست محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.

أبطال المسلسل
يشارك في بطولة مسلسل (شديد الخطورة) عدداً من النجوم أبزرهم محمد سعد، رياض الخولي، ريم مصطفي، أحمد العوضي، محمود حجازي، خالد كمال، هادي الجيار، حمزة العلي،ليلي حسن.

مسلسل "أبو جبل"
في سياق متصل قدم السيناريست محمد سيد بشير في دراما رمضان مسلسل "أبوجبل للنجم مصطفي شعبان، والذي دارت أحداثه في اطار أكشن وجريمة، المسلسل بطولة مصطفي شعبان، دياب، محمد علي رزق، عائشة بن أحمد، من إنتاج شركة سينرجي، من إخراج أحمد صالح.

فيلم" محمد حسين"
جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد سعد هو فليم (محمد حسين)، الذي قدم أنتج هذا العام الذي درات أحداثه بشكل كوميدي، الفيلم من تأليف شريف عادل، من إخراج محمد علي، بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، فريال يوسف، أحمد صيام، محمد شاهين، محمد ثروت، إنعام سالسوسة، سمير صبري، بيومي فؤاد.

أحداث الفيلم
تدور أحداث الفليم حول رسام مصري كان مغترب خارج بلده لأكثر من ربع قرن، ثم يعود لوطنه الأصلي مصر، وقرر رسم لوحة فنية تكون هي اخر أعماله الفنية تكريماً وحباً منه لوطنه، ولكن ابنته لا ترغب في ذلك وتقرر عمل خطة لإفشال رسم هذه اللوحة، وتتصارع الأحداث بشكل اجتماعي كوميدي.

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