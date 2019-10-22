مانشستر سيتي يسعي لإستمرار الإنتصارات أمام أتالانتا بأبطال أوربا

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق أتالانتا الإيطالي ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

ويدخل السيتي، اللقاء وهدفه الفوز دون غيره، و حصد النقاط الثلاث في ميدانه وأمام جماهيره بملعب الاتحاد.

السيتي يحتل الصدارة

ويحتل السيتيزنس صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره في الجولتين السابقتين على كل من شاختار دونستك بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد.





فيما قد حقق لاعبي السيتي انتصار على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من الأداء المُخيب للآمال في البطولة المحلية والتي فقدوا بها 6 نقاط حتى الأن.



