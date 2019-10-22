مانشستر سيتي يسعي لإستمرار الإنتصارات أمام أتالانتا بأبطال أوربا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
السيد علي
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يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

ويدخل السيتي، اللقاء وهدفه الفوز دون غيره، و حصد النقاط الثلاث في ميدانه وأمام جماهيره بملعب الاتحاد.

السيتي يحتل الصدارة 

ويحتل السيتيزنس صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره في الجولتين السابقتين على كل من شاختار دونستك  بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد.

فيما قد حقق لاعبي السيتي انتصار على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من الأداء المُخيب للآمال في البطولة المحلية والتي فقدوا بها 6 نقاط حتى الأن.

أتالانتا يتخبط أوربياً

وفي الجانب الأخر لم يُقدم أتالانتا شيئاً يُذكر حتى الأن في البطولة الأوربية ، فقد هُزم في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة على يد دينمو زيغرب بأربعة أهداف دون رد.

واستضاف الفريق نظيره شختار دونسيتك، في إيطالياً ولكن هُزم أيضاً بهدفين مقابل هدف ليتذيل المجموعة دون نقاط.

بينما يقدم أتالانتا في البطولة المحلية، مستوي جيد، وكانت المواجهة الأخيرة بالدوري، قد إنتهت بالتعادل بنتيجة (3-3) أمام لاتسيو في مباراة غاية في القوة.

و فيما يلي تشكيلة السيتي المتوقعة في المباراة:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.

في خط الدفاع : جواو كانسيلو ، نيكولاس أوتاميندي ، جون ستونز ، بينيامين ميندي.

في خط الوسط : كيفين دي بروين ، رودري ، وإلكاي جوندوجان.

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