تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك تحامل كبير من القنوات الفضائية على القلعة البيضاء وهناك من يثير الفنتة بين جماهير الفرق الشعبية

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث وعبر برنامج الزمالك اليوم: متأكد من وقوف الشعب المصري كله خلف نادي الزمالك في رفضه لعب السوبر الإفريقي في قطر، على الرغم من أن هناك بعض الصحفيين لا يقومون بهذا الدور الوطني، وموقفي لم يتغير عندما طلبت بحماية لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي في تونس.