عاجل.. السعودية تصدر بيانا مهما لمواطنيها في لبنان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:52 ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، أنه تم إجلاء 870 مواطنًا من لبنان حتى الوقت الحالي، وتم ترحيلهم عبر طائرات الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وأوضح بخاري، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، أمس، أن ذلك كان في أعقاب المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية؛ إذ عملت السفارة منذ اندلاع المظاهرات على إنشاء إدارة للطوارئ والأزمات، لافتًا إلى أنه تم توفير خطوط ساخنة للتواصل مع السعوديين، وفنادق للإيواء على حساب السفارة، وطائرات لنقلهم من المطار.

وشهد لبنان تجمعات احتجاجية، منذ مساء الخميس الماضي، وسط بيروت بغد اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً. 

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقر البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
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