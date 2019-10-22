عبد الحليم قنديل: التظاهرات اللبنانية الحالية هي الأوسع في تاريخها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن التظاهرات التي تشهدها لبنان حاليًا هي الأوسع من نوعها في تاريخها، مشيرًا إلى أن هذه التظاهرات ترتبط بفكرة الوطن اللبناني، وعبور الطائفية.

وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن هناك شعور جارف تجلى في التظاهرات اللبنانية الحالية لعبور الطائفية، لافتًا إلى أن أعداد التظاهرات وصلت إلى مليون و700 ألف، معلقًا: "حتى لو أن هذا الرقم مبالغ فيه فإن هذا الرقم كبير جدًا بالنسبة لعدد المواطنين الذي لم يتجاوز 4 مليون نسمة".

وأوضح الكاتب الصحفي، أن العلة اللبنانية الجوهرية هي فكرة النظام الطائفي، لافتًا إلى أن لبنان بها حريات كثيرة ولكنها تعجز في عبور الجسر إلى الديموقراطية، مشيرًا إلى أن هناك حواجز طائفية تمنع الديموقراطية هناك.
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