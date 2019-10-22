أمير عيد: هذا سر مقاطعتي السوشيال ميديا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
بوابة الفجر
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أكد أمير عيد عضو فريق كاريوكي، أنه لا يركز ولا يهتم منذ عامين بوسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف في تصريحات صحفية، السوشيال ميديا بأنه مجرد مضيعة للوقت.

وأشار إلى أنه أحيانا ومن وقت لآخر أرد على أسئلة المعجبين ويستمع إلى نقدهم عبر الموقع الرسمي للفرقة.

بوستر "لما بنتولد"
ومؤخرًا طرح الفنان أمير عيد، البوستر الرسمى لفيلمه الجديد "لما بنتولد"، والفيلم بطولة كل من عمرو عابد، بسنت شوقى، ابتهال الصريطي، سلمى حسن، محمد حاتم، دانا حمدان، ويحتوى الفيلم على عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم حنان سليمان، سامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.


ويقدم أمير فى الفيلم حوالى 8 أغاني بتوزيع أمير الهواري، والعرض الأول للفيلم سيكون بمهرجان الجونة السينمائي، وبعد ذلك سيعرض في جميع السينمات.


أحداث فيلم لما بنتولد
الفيلم يحتوى على ثلاث قصص، لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمن هذه القصص، قصة شاب يسعى للهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعهم لكن تطرأ مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا.

ويحتوى الفيلم على قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليواجهوا العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في الأحداث الأخيرة فى الفيلم.

 القصة الثالثة بالفيلم تشمل الفنان عمرو عابد ومحمد حاتم، حيث يعاني كلا من الطرفين من بعض المشاكل المادية والتي من بسببها ترك وظيفته وكذلك الدخول في بعض مشاكل الحياة الزوجية، في قالب من الدراما الأجتماعية.

 

أمير عيد
ولد في حي المعادي في 26 نوفمبر 1983،وهو مغنى مؤلف، وملحن، وعضو من أعضاء فرقة كايروكي،من أعماله:

قدم أمير عيد مع فرقته العديد من الألبومات وهي: مطلوب زعيم، وأنا مع نفسي قاعد، والسكة شمال ، وناس وناس ، ونقطة بيضا، وأبناء البطة السوداء ، بجانب مشاركته مع فرقته في الأغنية الشهيرة يا الميدان برفقة الفنانة عايدة الأيوبي،قام أمير عيد أيضا بتصوير عدد من الإعلانات لصالح إحدى شركات المشروبات الغذائية.


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