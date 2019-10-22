عاجل| تحذير مهم للمواطنين ومفاجآت جديدة بشأن طقس اليوم: "احترسوا"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود اليوم، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وعلى المواطنين أن يحترسوا ويرتدوا الملابس الثقيلة.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الإسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 26 34
أبو رماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32
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