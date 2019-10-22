تعليق ناري من عدلي القيعي علي أزمة القمة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
السيد علي
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قال مستشار لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عدلي القيعي، أن الأحمر سيدافع عن حقوقه ولن يفرط فيها.

وأعلن القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "الأهلي لا يرد إلا داخل الملعب، ولكنه يدافع عن حقوقه ولا يفرط فيها".

وواصل القيعي حديثه: "الوطنية هي ألا تكون سببًا في الاحتقان، ليس أن تتحدث عن فلان وفلان وتدعي الوطنية بعد ذلك، الوطنية هو ما يفعله النادي الأهلي الآن".

وتابع مستشار التعاقدات السابق بالاحمر: "الأهلي لن يتخذ قرارًا إلا للمصلحة العليا وليس لمصلحة أي شخص آخر".

وأنهي عدلي القيعي تصريحاته: "الأهلي جزء من الوطن ودائمًا يحافظ على استقرار الوطن في جميع قراراته".

ومن المقرر أن يتخذ النادي الأهلي قرارًا غدًا بشأن أزمة لعب مباراة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل.


يذكر أن  اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع وزير الشباب والرياضة والذي أقيم بمنزل بيبو لحل أزمة رفض النادي الأحمر خوض مباراة الجونة المقبلة، شهد تبادل وجهات النظر حيث تمسك مجلس الأهلي بموقفه ورفضه خوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب مجلس إدارة الأهلي من وزير الشباب والرياضة التفاوض مع الجبلاية لتأجيل مواجهة الجونة المقبلة.

واحترم الدكتور اشرف صبحي موقف النادي الأهلي بعدم خوض أي مباراة وتأجيل لقاء الجونة والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري. 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد رفض بشكل قاطع في الأيام الماضية خوض لقاء الجونة إلا بعد خوض لقاء الزمالك في القمة والتي تم تأجيلها بالجولة الرابعة لدواعي أمنية.

وخرج الأهلي في بيان رسمي بالأيام الماضية يؤكد فيه على عدم خوض أي مباراة في الدوري وهو القرار الذي تضامن معه نادي الجونة رافضاً هو الآخر خوض المباراة قبل أن يعود ويقرر الذهاب لملعب المباراة بشكل طبيعي لعدم وصول بيان رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل اللقاء.

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عدلي القيعي اليون اليوم 21102019 الأهلي

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