"قبل قمة سوتشي".. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة وعاجلة بشأن أزمة سد النهضة (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، عقد قمة "سوتشي" يومي 23 و24 أكتوبر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، والرئيس فلاديمير بوتين، حيث سيشارك فيها أكثر من 50 زعيمًا أفريقيًا، فهي قمة في غاية الأهمية.وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك تمدد روسي، وانكماش أمريكي، حيث إن روسيا أصبحت متواجدة في المنطقة العربية والأفريقية بشكل كبير، منوهًا بأن على هامش القمة من المقرر أن يعقد اجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا، لمناقشة سد النهضة.وأوضح أن من يتابع تصريحات الأثيوبين خلال الأيام الماضية بها نوع من أنواع التشدد، وسيدرك أن مصر أمامها تحدي كبير، وأن الطريق ليس سهلا، لافتا إلى أن وزير الخارجية أدلى بتصريحات يثمن قدرة روسيا على أن تقوم بدور في الأزمة.