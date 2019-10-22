"قبل قمة سوتشي".. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة وعاجلة بشأن أزمة سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
ثمن الإعلامي عمرو أديب، عقد قمة "سوتشي" يومي 23 و24 أكتوبر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، والرئيس فلاديمير بوتين، حيث سيشارك فيها أكثر من 50 زعيمًا أفريقيًا، فهي قمة في غاية الأهمية.


وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك تمدد روسي، وانكماش أمريكي، حيث إن روسيا أصبحت متواجدة في المنطقة العربية والأفريقية بشكل كبير، منوهًا بأن على هامش القمة من المقرر أن يعقد اجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا، لمناقشة سد النهضة.

وأوضح أن من يتابع تصريحات الأثيوبين خلال الأيام الماضية بها نوع من أنواع التشدد، وسيدرك أن مصر أمامها تحدي كبير، وأن الطريق ليس سهلا، لافتا إلى أن وزير الخارجية أدلى بتصريحات يثمن قدرة روسيا على أن تقوم بدور في الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة سوتشى عمرو اديب عاجل سد النهضة اهم اخبار مصر اليوم الرئيس السيسى ازمة سد النهضة اخبار مصر عاجلة اخبار مصر اخبار عاجلة

أخبار تهمك

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 12 ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الرياضة العالمية اليوم 21 أكتوبر: صلاح يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية - مفاجأة برشلونة وفالفيردي - رحيل نجم الس

منذ أقل من ساعتين

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ أقل من ساعة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

01:00 ص

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

10:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status