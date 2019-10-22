اسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. والجنيه الإسترليني يخالف التوجه العالمي بمصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات اليوم 
ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي تنشر بوابة الفجر التحديثات الاخيرة في سعر صرف العملات اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة .

 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية 
وتراجعت أسعار الدولار  لتسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع، وحقق في بنك البركة سعر الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، وعرض بنك التعمير والاسكان الدولار بسعر 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع،  وفي بنكي الأهلى وبنك مصر تراجع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 16.16 جنيه للشراء 16.26 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي
سجّل سعر الريال السعودي  نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع


سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 
سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنوك المصرية

تخطي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين حاجز الـ 21 جنيه لأول مرة فى 2019 ليسجل فى البنك المركزي21.0310 جنيهًا للشراء مقابل 21.1595 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى البنك الأهلي 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1559 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية 20.77 للشراء مقابل 21.14 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى بنك القاهرة وبنك مصر سعر 20.8076 جنيهًا للشراء مقابل 21.1575 جنيهًا للبيع.

سعر  الريال السعودي أمام العملات الأجنبية

1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
1 يورو = 4.1744 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2396 يورو
 
 1 جنيه استرلينى = 4.8396 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2066 جنيه استرليني
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