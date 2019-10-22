محيي حافظ: "الأدوية المغشوشة" ظاهرة عالمية.. وأمريكا تحتل المرتبة الأولى

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن مشكلة الأدوية المغشوشة أصبحت تتعلق بالمواطن نفسه، موضحًا أن وزارة الصحة تبذل كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.



وأضاف "حافظ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة ظاهرة عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا في ظاهرة الأدوية المغشوشة.



وأشار رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إلى أن حجم الأدوية المغشوشة تصل إلى 20%، أي تصل إلى أرقام مهولة، لافتًا إلى أن مافيا منظمة وعصابات تقوم بهذه التجارة، محذرًا من شراء الأدوية مجهولة المصدر.

