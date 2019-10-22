محيي حافظ: "الأدوية المغشوشة" ظاهرة عالمية.. وأمريكا تحتل المرتبة الأولى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:58 ص
الدكتور محيي حافظ
الدكتور محيي حافظ
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن مشكلة الأدوية المغشوشة أصبحت تتعلق بالمواطن نفسه، موضحًا أن وزارة الصحة تبذل كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف "حافظ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة ظاهرة عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا في ظاهرة الأدوية المغشوشة.

وأشار رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إلى أن حجم الأدوية المغشوشة تصل إلى 20%، أي تصل إلى أرقام مهولة، لافتًا إلى أن مافيا منظمة وعصابات تقوم بهذه التجارة، محذرًا من شراء الأدوية مجهولة المصدر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ حوالي 9 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 4 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 17 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status