طارق فهمي: حزب الله يمتلك سلاح وقوة خارج نطاق الدولة اللبنانية

وصف الدكتور طارق فهمي، الخبير في العلاقات الدولية، خطة الحكومة اللبنانية التي عرضها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقب اندلاع المظاهرات في لبنان بأنها جيدة، مشيرًا إلى أنه يمكن بناء عليها مسار إصلاح اقتصادي وسياسي.



وأضاف "فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الخطة مرتبطة بتحقيق طموحات داخلية للشعب الشقيق من خلال، السياسات المالية والضرائبية، وتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي.



ولفتالخبير في العلاقات الدولية إلى أن الأزمة في لبنان سياسية وليس اقتصادية فقط، موضحًا أنها مرتبطة بهيكل النظام السياسي اللبناني.



وبين الخبير الدولي أن حزب الله يمتلك سلاح وقوة خارج نطاق الدولة اللبنانية، كما أنه تدخل في أزمة سوريا والكثير من الأمور مما سبب إحراجًا للدولة اللبنانية.

