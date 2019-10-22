هاني الناظر يوجه عدة نصائح للوقاية من جفاف الجلد خلال الشتاء (فيديو)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
أمنية فوزي
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وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من جفاف الجلد خلال فصل الشتاء، قائلًا إن جفاف البشرة يبدأ مع التقلبات الجوية العنيفة في فصل الخريف، مؤكدًا أن ظاهرة جفاف الجلد تبدأ من الآن.


ونصح الناظر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، بالإكثار من تناول المياه، مؤكدًا أنه يجب تناول 3 لتر مياه متوزع على مدار اليوم، بالإضافة إلى تناول السلطة الخضراء بانتظام يوميًا، وتناول المشروبات الدافئة، واستخدام الدهانات المرطبة.

وأوضح أن أكثر الدهانات المرطبة الآمنة المفيدة للجسد وليس بها أضرار هي "الفازلين"، كما أنه يحافظ على رطوبة الجسد خلال فصل الشتاء، مضيفًا أن المياه الباردة تساعد على جفاف الجلد.
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