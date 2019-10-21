برشلونة يضع نجم إنتر ميلان على رأس أولوياته

قام نادي برشلونة الإسباني بوضع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي على رأس أولويات الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





مارتينيز على ردار برشلونة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يرغب في ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في يناير القادم.





سبب رغبة برشلونة في ضم مارتينيز

وأكدت التقارير أن نادي برشلونة يرغب في ضم مارتينيز في الشتاء لتدعيم خط هجوم الفريق وليكون بديلا للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق في حالة رحيله.





رد إنتر ميلان على رحيل مارتينيز

وأشارت التقارير إلى أن نادي إنتر ميلان لن يسمح برحيل بأي شكل من الأشكال خلال الفترة القادمة نظرا لحاجة الفريق له.





مشاركات مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك لوتارو مارتينيز في 10 مباريات حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.





ترتيب برشلونة بالدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق في الدوري.