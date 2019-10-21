ماركا تفجر مفاجأة عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:24 م
زيدان
زيدان
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد أصبح مستقبله مهدداً هلال الفترة القادمة.

مع ريال مدريد خاصة بعد النتائج السلبية التي يعيشها الفريق الإسبانى خلال الفترة الحالية علي مستوي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد هُزم علي ملعب إيبيروستار "أمام فريق مايوركا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإسبانى، ليفقد مدريد صدارة الليجا الإسبانية التى ذهبت لفريق برشلونة بعد فوزه علي إيبار بثلاثيه دون رد.

كيف تعامل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب الخسارة من مايوركا
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب مباراة مايوركا والخسارة وإفتقاد الصدارة لم يتحدث مطلقاً مع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب اللقاء أو حتي بعد اللقاء في اليوم التالي في مران الفريق، وكأن الخسارة لم تحدث.

وأشارت تقارير صحفية أن زيدان تجاهل الحديث عن الخسارة مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، حتى لا يتحدث بحدة وغضب.

ويذكر إن برشلونة يحتل صدارة الليجا الإسبانية برصيد 19 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانياً برصيد 18 نقطة، وفقد مدريد صدارة الدوري بعد الخسارة أمام فريق مايوركا بهدف سجله اللاعب جونيور لاجو في الدقيقة السابعه من زمن الشوط الأول، ليفشل ريال مدريد في مواصلة الإنتصارات في الليجا الإسبانية .
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