مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

"وزير الرياضة يضع حلول لإنهاء الأزمة"



"الجبلاية تعلن تأجيل القمة"







وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





"الأهلي يصدر بيان يرفض خوض أي مباراة"

وأصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا يرفض فيه خوض أي لقاءات بالمسابقة المحلية، قبل خوض مباراة الزمالك، مع التأكيد على احترامه للقرارات الأمنية.





وكان لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لمباراة الجونة والأهلي، بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

انتهى منذ قليل اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإنهاء أزمة مباراة الفريق أمام الجونة، بالدوري العام.وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي، أن مجلس الإدارة مازال يصر على موقفه بعدم خوض مباراة الجونة، قبل لقاء الزمالك، بالمسابقة.وكان الدكتور أشرف صبحي، وضع عدة حلول لمجلس إدارة الأهلي، لإنهاء الأزمة يعد ءبرزها هو خوض لقاء الجونة، في موعدها يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم خوض مباراة الزمالك، يوم 28 من الشهر الجاري.وأضاف المصدر، "الأهلي، يسعى لإنهاء حالة الفوضى التي انتابت المواسم السابقة، لذلك يصر على موقف خوض مباراة الزمالك، أولا حتى يتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.وأعلن مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة بسبب قرارات أمنية حالت دون إقامتها بالوقت الحالي.