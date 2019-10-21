ارتفاع عدد قتلى التظاهرات العراقية إلى 155

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، مساء اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، منذ مطلع الشهر الحالي وحتى منتصفه، وصل إلى 155 قتيلاً، وأكثر من 5083 مصاباً.







وقال البياتي، إن "آخر تحديث للإحصائية التي أعدتها فرق مفوضية حقوق الإنسان حتى يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حول ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الأول من الشهر الحالي في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، واستمرت 8 أيام، تظهر ارتفاع عدد القتلى إلى 155 شخصاً، بعد وفاة عدد كبير في المستشفيات، جراء تعرضهم لإصابات باطلاق الرصاص".







وأوضح البياتي، أن عدد المصابين بلغ حتى الفترة نفسها 5083 مصاباَ، فيما بلغ إجمالي عدد المعتقلين 1207، تم الإفراج عن 1199 منهم، في حين بلغ إجمالي الأضرار التي طالت الممتلكات العامة، والخاصة 114 مبنى.







وأضاف "لا نعلم شيئاً عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية حول أعمال العنف، الذي رافق التظاهرات على الرغم من كون المفوضية هي الجهة الرقابية الوحيدة في اللجنة ومجلس المفوضين هو أعلى سلطة رقابية ومشرفة على عمل المفوضية".









وينتظر أن يشهد العراق في 25 من الشهر الحالي موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بتحسين الخدمات والكشف عن نتائج التحقيق حول أعمال العنف التي طالت المتظاهرين.







وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل قوات أمنية جديدة لضبط المظاهرات أطلق عليها اسم قوات حفظ القانون لتتولى أعمال السيطرة على المظاهرات وإبعاد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين.