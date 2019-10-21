أزمة مالية جديدة تضرب الهلال





كشف الناقد الرياضي محمد الغامدي، عن مبلغ مالي مفقود من خزينة الهلال إلى جانب اختفاء مبلغ الـ170 مليون ريال؛ والذي أثير حوله الجدل في الفترة الماضي.



يذكر أن سامي الجابر، الرئيس السابق لنادي الهلال، قد أثار جدلا واسعا بخصوص مبلغ الـ170 مليونًا المفقودة من خزينة الهلال عندما صرح في بداية الموسم الرياضي، أنه اكتشف اختفاء هذا المبلغ، فور توليه رئاسة الهلال.



كما أعلن أنه أرسل تقرير شامل بالميزانية إلى هيئة الرياضة ومن ضمنهم الـ170 مليون ريال.



لتنفي هيئة الرياضة في بيان رسمي، تلقيها أي تقارير عن المبلغ من سامي الجابر، ليخرج الأخير برد أنه يقصد بأنه أرسل هذا التدقيق إلي رابطة دوري المحترفين.



وقال الغامدي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الهلال، أهدر مبلغ 6 ملايين دولار، في الموسم الرياضي الماضي".



وتابع: "الهلال دفع هذا المبلغ الضخم للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي تولى قيادة الفريق، في منتصف الموسم الماضي، والذي أهدر العديد من البطولات السهلة".



وأضاف: "زوران، لم يهتم بأي بطولة أهدرها، لأن كان الأهم بالنسبة له أن يحصل على قيمة عقده بالكامل، ووضعه في جيبه".



يذكر أن زوران كان قد تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في شهر فبراير الماضي، قبل أن تقرر الإدارة إقالته في نهاية أبريل، بسبب سوء نتائجه مع الزعيم، حيث قاد الفريق الأول في 16 مباراة، انتصر في 11 منها وتعادل في اثنتين وخسر في ثلاثة.





ويستعد الهلال لمواجهة فريق السد القطري، غدا الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا