صحفي تركي "معارض": واشنطن هددت أردوغان بفساد عائلته..وترامب أهانه على الهواء (حوار)

لا تزال فصول غزو أردوغان للأراضي السورية لم تنتهي بعد رغم الهدنة والحديث عن وقف إطلاق النار، ولذلك حاورت "الفجر" الصحفي التركي المعارض جمعة علي أونال، ليكشف يرى الشعب التركي غزو الأراضي السورية، والنصر المزعوم الذي أعلنه عقب وقف إطلاق النار.

كيف تفسر صرخة النصر في تركيا ربعد وقف إطلاق النار؟

الهدنة السورية بين الوفود بقيادة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس والتي استمرت أربع ساعات احتفلت في مزاج العيد في وسائل الإعلام التركية، يقول رئيس تحرير نوه البيرق في رسالته على تويتر ؛ "قبلت أمريكا جميع الشروط التي طرحتها تركيا قبل الغزو، بينما كان نائب حزب العدالة والتنمية صاميل طيار متحمس للغاية في رسالته على تويتر التي تزعم أن تركيا فازت في الميدان وعلى الطاولة ويضيف: إسرائيل تبكي ، حزب العمال الكردستاني يبكي ، جولن يبكي، كل الخونة يبكون. لذلك، سواء في الميدان أو على الطاولة ، فقد فازت تركيا"، عندما ننظر من منظور تركي، حقق أردوغان في الواقع أرباحًا أكثر مما توقع.

لأن انسحاب القوات الأمريكية قد نشر بالفعل في وسائل الإعلام التركية باسم "قوة العضلات التركية" ، ثم وفّر وقف إطلاق النار وسائل الإعلام التركية الفرصة لكتابة القصص الملحمية. لكن وسائل الإعلام الأمريكية تطلق النار على ترامب الذي يزعم أنه بطل أردوغان، في الواقع ، عندما نأخذ الخريطة أمامنا ونفحص ما حدث بهدوء ، نرى أنه لا يوجد نصر أو نجاح أو أن الكتاب لم يغلق.

كيف قام ترامب بإهانة أردوغان؟

بادئ ذي بدء، تحتوي بيئة وقف إطلاق النار على إهانات لتركيا، ولذلك دعنا نلقي نظرة على الكلمات التي صدرت في اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة، في ملف "هالك بانك" الذي ينص على عقوبات بمليارات الدولارات وعقوبات ضد عائلة أردوغان والتي اتصل بها أردوغان وموظفوه مرارًا وتكرارًا بترامب لتحييده، الرئيس رجب طيب أردوغان: لن ألتقي بنائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبو ، بل سيلتقيان بنظرائهم الأتراك، و الرئيس الأمريكي ترامب: أعتقد أنهم (بنس وأردوغان) لديهم اجتماع ناجح، وإذا لم يفعلوا ذلك ، فإن العقوبات والتعريفة الجمركية على الأشياء الأخرى التي نقوم بها - سنفعلها ونفعلها - لتركيا ستكون مدمرة لاقتصاد تركيا، ورسالة غير دبلوماسية للغاية من ترامب إلى أردوغان نشرت في وسائل الإعلام وتقول "حاولت جاهدا حل بعض مشاكل تركيا.. لا تكون رجل قوي.. لا تكن أحمق..سأتصل بك لاحقًا".

ما كواليس عملية وقف إطلاق النار؟

يقول وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن "أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة" قبل أن يغادر إلى أنقرة للقاء أردوغان، ويوم وقف إطلاق النار التقى أردوغان لمدة ساعتين مع وفد برئاسة بنس ، قال إنه لن يجتمع. استغرق هذا الاجتماع أربع ساعات مع الوفود. بعد ذلك ، تم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. في يوم من الأيام ، كان ترامب يمزح: في بعض الأحيان يتعين عليك السماح لهم بالقتال ، مثل طفلين كثيرًا ثم تفكيكهما.

. حقيقة أن أردوغان لم يستجب لبيانات ترامب المهينة في كلمة واحدة قبل أحداث الـ 48 ساعة الماضية هي قضية "نصر" أخر عندما عدنا إلى النصر ، لم يفهم الجمهور التركي ولا الرأي العام العالمي تمامًا ما استفاد منه وقف إطلاق النار هذا، لأنه لا يوجد حل سوى وقف إطلاق النار، لذلك يتم تجميد كل شيء.

هل هناك تأثير سلبي للعملية التركية ضد الشمال السوري؟

قوات سوريا الديمقراطية أصبحت جيشًا صغيرًا مدرَّبًا يتكون من 70،000 مسلح؟ هل ستدخل قوات النظام السوري جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ، وماذا سيحدث لهؤلاء المسلحين المسلحين؟ بالإضافة إلى ذلك ، أرسلت الولايات المتحدة آلاف شاحنات الأسلحة إلى هذه المنظمة ، هل ستقع هذه الأسلحة في أيدي قوات النظام السوري؟ على الرغم من أن روسيا متحالفة مع إيران في هذا المجال ، إلا أن مصالح البلدين تعارض بعضها بعضًا في بعض الأحيان، و ما نوع السياسة التي ستتبعها إيران.

كيف ترى طلبات تركيا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة؟

القضية الحقيقية تتعلق بتركيا، فهي لا تطالب فقط بعرض خط طوله 120 كم بين رأس العين وتل أبيض على العكس ، فهي تريد طول 450 كم من كوباني إلى الحدود العراقية، وهل سيتم قبول مطالب تركيا في المفاوضات مع روسيا؟ أم هل ستطلب سوريا من تركيا الانسحاب من خط تل أبيض رأس العين الذي يعتبر احتلالًا؟ حتى لو بقيت تركيا في المنطقة المحتلة الآن ، فإن هدفها النهائي كان كوباني والجزيرة التي يسكنها الأكراد بشكل أساسي، وهذه المناطق هي الآن تحت سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمق المناطق التي تخضع حاليًا لسيطرة تركيا ليست معروفة تمامًا، وكان طلب تركيا عمق لا يقل عن 30 كم. بكل معنى الكلمة ، تركيا هي في الواقع بيدق في لعبة الشطرنج السورية، لقد استفادت حتى الآن من الخلاف بين القوى العظمى وعدم مبالاة قادة مثل ترامب في المنطقة. من غير المعروف نوع التطورات التي ستحدث في الفترة المقبلة في شمال سوريا ، حيث عادت كل الأنظار ، لكن ما يُنسى الآن هو إدلب.

كيف ترى الوجود التركي في إدلب؟

الادعاءات بأن أردوغان ، الذي كثيراً ما يتم ذكره في الرأي العام ، يضع شمال سوريا على الطاولة ضد إدلب ، لا تبدو واقعية للغاية. لأن إدلب هي أكثر المناطق غير المرغوب فيها في سوريا لكل من النظام وروسيا وإيران. على أي حال، من الصعب للغاية السيطرة على هذه المنطقة ، حيث يعيش أكثر من 3 ملايين شخص وأكثر من مائة ألف مسلح. مع عملية محتملة من قبل الجيش السوري ، سوف ينتشر المقاتلون في هذه المنطقة في جميع أنحاء البلاد، كما أن تدفق اللاجئين غير المرغوب فيه في تركيا يخلق توتراً غير مرغوب فيه. لكن إدلب يحتاج إلى نوع من الحل من المتوقع أن يصبح هذا جزءًا من ملف سوري واحد بين أردوغان وبوتين.