جامعة أسوان تحصد المركز الأول على مستوى مصر في مجال الهندسة

أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن فوز الجامعة بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية مناصفة مع جامعة بني سويف في مجال الهندسة والتكنولوجيا وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني.





وأوضح أن جامعة أسوان تم تصنيفها ما بين أفضل 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز مما يدل علي التقدم الكبير الذي تشهده الجامعة في المجال الهندسي والأبحاث العلمية لاعضاء هيئة التدريس.





وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ان حصول جامعة أسوان في المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية والعالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا يعكس مدي التطور الكبير الذي تشهده الجامعة في هذا المجال خاصة في ظل وجود كليتين للهندسة بالجامعة هما كلية الهندسة بابوالريش وكلية هندسة الطاقة بصحاري.



وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل وكيل كلية الهندسة أن جامعة أسوان حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف العام للتايمز البريطاني والذي تم اعلانه في الشهر الماضي، ثم حصلت الجامعة علي المركز الاول اليوم في مجال الهندسة والتكنولوجيا وفقا للتصنيف علي الموضوعات للتايمز البريطاني أيضا، وذلك نظرا لأهمية وجودة النشر العلمي وكثرة الاستشهادات للأبحاث الخاصة باعضاء هيئة التدريس في مجال الهندسة والتكنولوجيا بجامعة أسوان.