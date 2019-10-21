مؤسس موقع "ويكيليكس" يمثل أمام محكمة بريطانية

مثل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، أمام محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، في جلسة استماع إجرائية حول طلب ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية.







ورفع أسانج (48 عاماً) قضبته لتحية أنصاره في محكمة ويستمنستر الجزئية. وبدا أسانج حليق الذقن. وقال أشخاص بالمحكمة، إن "أسانج تلعثم وتردد لدى سؤاله عن اسمه".







ولم يتم منح مارك سامرز محامي أسانج، الوقت الكافي للاستعداد للقضية. ورفض محامي الحكومة الأمريكية المزيد من التأجيلات.







وأصدرت القاضي فانيسا باراتسير، قراراً بعقد جلسة الاستماع مثلما هو مقرر في فبراير المقبل، ليخصص خمسة أيام لجلسات الاستماع الكاملة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة برس أسوسييشن، ووسائل إعلام أخرى من المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إجرائية أخرى في 19 ديسمبر المقبل.







وقال أسانج، في صوت متلعثم يكاد يكون غير مسموع، إنه "لا يفهم مجريات المحاكمة، وشكا من أن عزله في سجن بريطاني يجعل من الصعب بالنسبة له الدفاع عن نفسه في القضية المقامة ضده بشأن ترحيله إلى الولايات المتحدة".