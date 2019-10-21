كندة علوش تتضامن مع الشعب اللبناني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:22 م
كندة علوش
كندة علوش
لوجين سامح
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نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من مظاهرات لبنان، مُعربة عن مدى حبها للشعب اللبناني ومدى إعجابها بوحدتهم.

وقالت كندة: "عيوني وقلبي وعقلي معكن.. الله يحميكن ويوفقكن.. وما أحلى وحدتكن يا لبنان".

تضامنها مع مهرجان الجونة السينمائي

يُشار إلى أن الفنانة كندة علوش قد تضامنت مع مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: " ليس دفاعاً عن مهرجان الجونة ولكن كلمة حق، مهرجان الجونة السينمائي هو اليوم واحد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة أصبح له اسم كبير دولياً وعالمياً في وقت قياسي هو ليس مجرد مهرجان فساتين وسجادة حمراء كما يتصور الكثيرون وليس ذنبه وذنب القائمين عليه أن معظم الإعلام يختصر هذه الفعالية الهامة بمجموعة من الفساتين والإطلالات".

كما تابعت: " حيث يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق بعرضها اكبر المهرجانات يقيم يومياً العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما بالإضافة لورش العمل كما يقدم من خلال منصة سيني جونة الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، يستضيف نجوم من العالم.. يحزنني ألا نكون فخورين بهذا المنجز المصري والعربي الشديد الأهمية وان ننجر وراء موجة من الانتقادات والشتم وان نختصر جهود القائمين على هذا المهرجان بالكلام عن الفساتين والإطلالات والعثرات".

وشكرت القائمين على مهرجان الجونة من مؤسسين ومنظمين وصولاً للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لانجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة، وتمنت لهم التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة.

آخر أعمالها التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مسلسل "حجر جهنم" والذي عُرض في عام 2017، حيث كانت أحداثه تدور في قالب تشويقي مثير حيث ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأنّ في وضع الخطة وتحديد طريقة القتل، والتي يعتمدن فيها على وضع قنبلة في السيارة التي يستقلوها، لكن يحدث ما لا يُحمَد عُقباه حيث ينجو أحد الأزواج ويظل على قيد الحياة فيطاردهنّ لينتقم.

يُذكر أن مسلسل "حجر جهنم" من بطولة: كندة علوش، إياد نصار، أروى جودة، شيرين رضا، أحمد مجدي، فراس سعيد، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي.



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