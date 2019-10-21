الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - المصري 2 × 0 نادي مصر الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:15 م المصري محمد مرعي Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية اهداف المصري المصري ونادي مصر أخبار تهمك خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين" منذ حوالي 9 ساعات نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه منذ أقل من ساعة عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة منذ حوالي 6 ساعات خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب منذ يومين "أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي منذ حوالي 5 ساعات راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو منذ أقل من ساعتين عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل منذ حوالي 4 ساعات مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك منذ حوالي 10 ساعة راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية منذ حوالي 4 ساعات ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون منذ ساعة عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم منذ أقل من ساعة مارسيلو يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو منذ ساعة عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة منذ ساعتين و 21 دقيقة مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد منذ نصف ساعة موضوعات متعلقة أهداف مباراة - مصر المقاصة 1 × 4 المصري | الأسبوع 22 من الدوري المصري أهداف مباراة النصر 0 - 1 مصر المقاصة في الدوري المصري أهداف مباراة - المصري 0 × 2 الإتحاد أهداف مباراة - الإسماعيلي 1 × 1 المصري أهداف مباراة - الجونة 0 × 1 المصري أهداف مباراة - بتروجت 2 × 2 المصري