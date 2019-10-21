قطع المياه عن ٤ مناطق بمركز قنا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:02 م
المياه ـ ارشيفية
المياه ـ ارشيفية
بسام عبدالحميد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ستقوم بقطع المياه نظرا لأعمال ترحيل احد خطوط المياه المتعارض مع خط السيب النهائي للصرف الصحي.

واضاف الهجان، أنه سيتم قطع المياه عن ٤ مناطق هى ( مدينة قنا، الصالحية، الشوينة، الشيخ ركاب ) وذلك من الساعة ١٠ مساءا وحتى الساعة الخامسة فجرا اليوم وغدا الموافقين ٢١ و٢٢ اكتوبر ٢٠١٩، مطالبًا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب قنا خطوط المياه المواطنين الصرف الصحي

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