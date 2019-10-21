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"المهدي" تكشف الفائدة من تجديد الوديعة السعودية بالبنك المركزي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:47 م
الدكتورة علياء المهدي
الدكتورة علياء المهدي
كساب أحمد
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علقت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على حصول مصر على قرض لتنمية سيناء بقيمة مليار دولار، وتجديد السعودية ودائعها في البنك المركزي، قائلة: "العلاقة بين مصر ودول الخليج طيبة، وتجديد الوديعة السعودية يعني أن مصر لن تسدد هذه الوديعة في النصف الثاني من هذا العام". 

وتابعت "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حصول مصر على مليار دولار لتنمية شمال سيناء من الكويت أمر جيد للغاية، لأنه سيقلل العبء على مدفوعات فوائد الديون هذا العام، مطالبة بتوضيح المعلومة حول المشروعات المخصصة لتنمية مشروعات شمال سيناء الخاصة بالقرض الكويتي. 

وأضافت أن هناك تغير إيجابي في أداء الاقتصاد المصري بوجه عام، لكنها لا تفضل اللجوء إلى القروض، لأن مصر حصلت على قروض كبيرة وليست قليلة.
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الكلمات المفتاحية

فوائد الديون تنمية سيناء تجديد الوديعة السعودية القرض الكويتي البنك المركزي

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