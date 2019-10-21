Advertisements

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل علي شمال البلاد، حار علي جنوب البلاد نهارًا، مائل للبروده ليلًا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الغربية، والتي تتقدم تدريجيًا نحو محافظة القاهرة والوجه البحري وشرقا حتي سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي شمال السواحل الشمالية.

وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، بينما تتراوح حركة الأمواج على البحر الأحمر ما بين خفيفة إلى معتدل، ويصل ارتفاع الموج إلى 1،5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:
القاهرة: 22 29
الأسكندرية: 21 27
نخل: 13 27
شرم الشيخ: 25 33
الغردقة: 23 33
أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة
أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الأرصاد الجوية أخبار مصر أخبار

أخبار تهمك

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعة و 21 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

منذ ساعة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ ساعتين

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 6 ساعات

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

منذ يوم

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ يوم

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار رعدية

"انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية".. تعرف على حالة الطقس اليوم

"الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

الأرصاد عن طقس أول رمضان: شديد الحرارة على القاهرة

الأرصاد تنشر بيانا عن طقس الغد.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

06:26 م

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

04:29 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status