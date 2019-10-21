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نشأت الديهي: حمو بيكا بلطجي ومكانه في السجن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:30 م
حمو بيكا
حمو بيكا
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، جزء من زيارة المطرب حمو بيكا لمستشفى 57357، معقبًا:"أي لحظة سعادة للأطفال داخل المستشفى خير"، مستنكرًأ الاستعانة بحمو بيكا لعمل إعلان لمستشفى 57357، قائلًا: "عيب عليكم، مش لاقيين غير حمو بيكا يعملكم إعلان". 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن حمو بيكا بعد خروجه من مستشفى 57357 توجه لنقابة المهن الموسيقى للحصول على تصريح بالغناء، وأثناء تواجده بالنقابة قام بتهديد نقيب المهن الموسيقية، قائلًا: "أنا بيكم من غيركم هشتغل، أنا سافرت برة مصر والناس اعترفت بيا، وليا جمهور بيسمعني، الناس اللى في النقابة فاكرين نفسهم موسيقيين وملحنين وهما مش كدا، وإحنا مش معترفين بيهم فنيين، والمرة الجاية هاجي أكسر النقابة ومحدش هيمنعي وأنا مش خايف من الحبس، وهاجي النقابة وأعمل فيها ثورة". 

وعلق: "الراجل اللي بيعمل خير، شوفوا بيعمل إيه، إحنا بنصنع نجوم يكونوا قدوة لأولادنا، المجتمع ليس مباح لهذه الدرجة، دا بيغني إيه، دا واحد بلطجي وشكله ضليع في الإجرام، ومكانه في السجن، أنت مين يابني أخرك تشيل قصعة في الخرسانة مش تغني، دي إفرازات مرحلة صعبة في المجتمع"، مناشدًا بسرعة القبض على حمو بيكا حتى يكون عبرة لغيره.

وأكد، أن الأمن الثقافي المصري في خطر، والذوق الفني والمنتج الفني في مصر في خطر، عندما يكون محمد رمضان وحمو بيكا نموذج ونجم هذا شيء يدعو للأسى والدراسة.
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