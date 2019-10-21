Advertisements

7 مواجهات مرتقبة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:25 م
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
Advertisements
Advertisements
تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة بإقامة سبعة مباريات قوية ومرتقبة٠

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- شباب بطا مع السكة الحديد

يستضيف فريق بطا صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عابدين برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق سراى القبة بهدف محمود محمد شحته فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق طوخ بثلاثة اهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى جعفر هدفين ومحمد عبد الرحيم ريعو هدف ٠

2- بهتيم مع بنها

يجمع فريق بهتيم وصيف المجموعة بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق فريق العبور بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين محمود كرم وسيد موسى ونظيره فريق بنها صاحب المركز السابع بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد نقطة بتعادل مع الشمس بهدف الافريقي وليام.

3- ألماظة مع الغابة

يواجة فريق ألماظة صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد علي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الأميرية بهدف أحمد عامر فريق الغابة صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بهدف محمد أمام.

4- اتحاد الشرطة مع العبور

يلعب فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة توفيق صقر برصيد نقطة بتعادل مع فريق مصر للتأمين بدون أهداف مع فريق. العبور صاحب المركز العاشر بقيادة مدحت قنديل بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام فريق بهتيم٠

5- الشمس مع شباب الأميرية

يلتقي فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة فتحى السيد برصيد نقطة بتعادله مع فريق بنها بهدف حسين غنيم مع فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة، خالد سعد بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام فريق ألماظة بهدف٠
*طوخ مع مصر للتأمين.

يواجة فريق طوخ صاحب المركز قبل الأخير بقيادة مسعد العليمى بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثامن بقيادة أكرأم عبد المجيد برصيد نقطة بتعادل مع فريق اتحاد الشرطة بدون أهداف٠

5- المرج مع البلاستيك

يلعب فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان بدون رصيد من النقاط بعد الهزيمة من الغاية بهدف فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق في أولى مبارياته بعد أن حصل على راحة الأسبوع الماضي

ترتيب المجموعة الخامسة

1- السكة 3نقاط
2- بهتيم 3نقاط
3- ألماظة 3نقاط
4-الغابة3 نقاط
5- بطا 3 نقاط
6-السمش نقطة
7- بنها نقطة
8- مصر للتأمين نقطة
9- اتحاد الشرطة نقطة
10- العبور صفر
11- المرج صفر
12- الأميرية صفر
13- سرأى القبة صفر
14- طوخ صفر
15- البلاستيك صفر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاليم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 7 مواجهات

أخبار تهمك

تفاصيل حادث وفاة الفنان السعودي طلال الحربي وهذه أهم أعماله الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 8 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

منذ ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 7 ساعات

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ ساعتين

لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والسد كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد السد كورة ستار NOW

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من رونالدو بشأن الفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ يوم

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

منذ يوم

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

06:31 م

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

06:26 م

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

04:29 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status