7 مواجهات مرتقبة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث



ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :



1- شباب بطا مع السكة الحديد



يستضيف فريق بطا صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عابدين برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق سراى القبة بهدف محمود محمد شحته فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق طوخ بثلاثة اهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى جعفر هدفين ومحمد عبد الرحيم ريعو هدف ٠



2- بهتيم مع بنها



يجمع فريق بهتيم وصيف المجموعة بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق فريق العبور بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين محمود كرم وسيد موسى ونظيره فريق بنها صاحب المركز السابع بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد نقطة بتعادل مع الشمس بهدف الافريقي وليام.



3- ألماظة مع الغابة



يواجة فريق ألماظة صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد علي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الأميرية بهدف أحمد عامر فريق الغابة صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بهدف محمد أمام.



4- اتحاد الشرطة مع العبور



يلعب فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة توفيق صقر برصيد نقطة بتعادل مع فريق مصر للتأمين بدون أهداف مع فريق. العبور صاحب المركز العاشر بقيادة مدحت قنديل بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام فريق بهتيم٠



5- الشمس مع شباب الأميرية



يلتقي فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة فتحى السيد برصيد نقطة بتعادله مع فريق بنها بهدف حسين غنيم مع فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة، خالد سعد بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام فريق ألماظة بهدف٠

*طوخ مع مصر للتأمين.



يواجة فريق طوخ صاحب المركز قبل الأخير بقيادة مسعد العليمى بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة أمام السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثامن بقيادة أكرأم عبد المجيد برصيد نقطة بتعادل مع فريق اتحاد الشرطة بدون أهداف٠



5- المرج مع البلاستيك



يلعب فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على سليمان بدون رصيد من النقاط بعد الهزيمة من الغاية بهدف فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق في أولى مبارياته بعد أن حصل على راحة الأسبوع الماضي



ترتيب المجموعة الخامسة



1- السكة 3نقاط

2- بهتيم 3نقاط

3- ألماظة 3نقاط

4-الغابة3 نقاط

5- بطا 3 نقاط

6-السمش نقطة

7- بنها نقطة

8- مصر للتأمين نقطة

9- اتحاد الشرطة نقطة

10- العبور صفر

11- المرج صفر

12- الأميرية صفر

13- سرأى القبة صفر

14- طوخ صفر

15- البلاستيك صفر



تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة بإقامة سبعة مباريات قوية ومرتقبة٠