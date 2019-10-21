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محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:25 م
جولة مصنع سماد طلخا
جولة مصنع سماد طلخا
محمد كشك
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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور آمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة بشرق الدقهلية، وتفقدوا مصنع سماد طلخا.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الجميع يحرص على سرعة إنهاء الإجراءات التي من شأنها الحد من الانبعاثات وتوفيق أوضاع المصنع بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويرفع من كفاءة الأداء للمصنع.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع خطوات تطوير مصنع السماد أولا بأول مع مجلس إدارة الشركة والإجراءات الجارية لتقليل نسبة التلوث، مؤكدا على ضرورة التأكد من توفير اشتراطات السلامة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وفقا لقانون البيئة لابد من تغيير بعض التجهيزات في المصنع وهذا يتطلب استبدال بعض الوحدات المسببة لارتفاع نسبة الغازات والانبعاثات بالهواء،مشددا على ضرورة إلتزام الشركة ببنود خطة توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لا يدخر جهدا في توفير كل سبل الدعم والمساعدة من أجل تقليل نسبة الانبعاثات وتضمن استمرار عمل المصنع حيث يمثل 33% من إنتاج الاسمدة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة إن هناك تأخير في تنفيذ خطة توفيق الأوضاع وأن الشركة تقدمت بطلب لمد الفترة التي انتهت في شهر مايو الماضي، مشيرة إلى ان الشركة تسعى لتوفير الموارد المالية المطلوبة، مشددة على ضرورة وجود جدول زمني واضح لإنهاء مشكلات المصنع وانهاء إجراءات العمل على تقليل نسبة التلوث.
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
محافظ الدقهلية ووزيرة البيئة يتفقدان مصنع سماد طلخا (صور)
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وزيرة البيئة مصنع سماد طلخا محافظ الدقهلية المواطنين التلوث

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