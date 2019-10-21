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عبد الله السعيد يقود بيراميدز للعودة لسكة الانتصارات بفوز مثير على الإنتاج الحربي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:18 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
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عاد بيراميدز لسكة الانتصارات مجددًا بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "السلام" في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الله السعيد يقود بيراميدز للعودة لسكة الانتصارات بفوز مثير على الإنتاج الحربي 

ونجح بيراميدز في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهم في أخر جولتين بالدوري حيث تعادل أمام طلائع الجيش 2-2 وسموحة بدون أهداف.

سيطر رجال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر على مجريات الشوط الأول، ونجح لاعبوه في فرض هيمتنهم حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة عن طريق عبد الله السعيد ورجب بكار.

وفي الدقيقة 38 تلقى عبد الله السعيد تمريرة رائعة من إيرك تراوري ليقابلها مباشرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول بتسديدة رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح إيريك تراوري في إضافة الهدف الثاني لبيراميدز، لينتهي بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد عبد الله السعيد ونجح في إضافة الهدف الثالث لبيراميدز والثاني له في المباراة، ليحصل الإنتاج الحربي على ركلة جزاء في الدقيقة 78 نفذها معاذ الحناوي ببراعة على يسار أحمد الشناوي حارس بيراميدز مقلصًا النتيجة.

وفي الدقيقة 83 ومن تصويبة رائعة تمكن محمد فييرا من إحراز الهدف الثاني للإنتاج الحربي شاهدها أحمد الشناوي حارس بيراميدز وهي تسكن الشباك ليقلص النتيجة مجددًا.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة ليحتل صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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فوز مثير على الإنتاج الحربي عبد الله السعيد بيراميدز الإنتاج الحربي

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