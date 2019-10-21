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شاهد.. تسجيل صوتي يفضح سرقة قيادات الإخوان الإرهابية أموال الجماعة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب أمير بسام يتهم فيه القيادي الإخواني محمود حسين وقيادات إخوانية أخرى بالاستيلاء على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى رغبة الأخير الحصول على مزيد من الأموال عن طريق التبرعات.

ووفقا للتسجل الذي بثه برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، قال "بسام ": "أخذ ما ليس له حق، وفي أول لقاء بيشحت عشان لجنة حقوق الإنسان وطالب جمع تبرعات ولكنه حصل على ملايين ولا يحاسبه أحد، مشيرا إلى أن لديه سيارة بقيمة 100 ألف دولار في حين طلاب الإخوان يتم إذلالهم ليحصلوا على 100 ليرة في تركيا".

وأضاف بسام: أن القيادات اعترفت أنها أخذت أموال الجماعة واشترت شقق وعمارات بأسمائهم، ولم يتحدث أحد"، مضيفا: "هؤلاء لا يشرفني العمل معهم، وهم ليسوا جماعتي".
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