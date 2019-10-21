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محام عن تعديل قانون الخلع: الخلع حق للمرأة بدون سبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:13 م
المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز
المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز
هدى عبدالرازق
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قال المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، إنه لا يوجد سبب معين لطلب الخلع، والقانون لم يشترط أن تذكر المرأة سببا يبرر طلبها للخلع، موضحًا أن نسب الطلاق في تزايد، معربًا عن رفضه مقترح أحد النواب بتعديل قانون الخلع بأن يكون طلب الخلع فقط في حالة العجز الجنسي.

وأشار "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الخلع هو حق للمرأة بموجب الشرع والقانون، وتتنازل المرأة عن حقوقها لتحصل على الخلع، ولكن ليس هناك مساس بحقوق الأطفال.

وأضاف أنه مثلما للزوج حق الطلاق في أي وقت، فأن الزوجة لها حق الخلع في أي وقت وبدون سبب، مناشدا الزوجين ألا يستعجلوا سواء للطلاق، أو استخدام حق الخلع، حتى لا يكون هدم الأسرة سهلا.
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مصر قناونالخلع المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز اخبار

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