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التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب في مدرسة تجارية بالشرقية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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باشرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، التحقيق، في واقعة تعدي مدرس علي طالب بالصف الأول في  مدرسة التجارية .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه أمر بتوجيه لجنة من الشئون القانونية والمتابعة من ديوان للمديرية، إلي مدرسة الحلمية الثانوية التجارية للتحقيق.


وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انخ فور علمه بالواقعة امر بالتحقيق فيها قائلا انه غير مقبول التعدي علي اي طالب لاي سبب من الأسباب، مضيفا ان اللجنة ستحدد الأسباب الرئاسية للتعدي علي الطالب واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيق.

كان اتهم  " ح. ال " ولي امر طالب بالصف الاول بمدرسة الحلمية الثانوية التجارية مدرس بتعدية بعصي خرزاناه بالضرب المبرح علية، بسبب رغبة المدرسين خروج الطلاب من المدرسة قبل انتهاء الحصة الاخيرة.

وفي سياق منفصل، أقدمت طالبة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية علي الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى احد المباني بالكلية. فيما تدخلت زميلاتها لإنقاذها.

وأوضح مصدر بجامعة الزقازيق للوطن انهم فوجئوا بصعود الطالبه أعلى سطح احد المباني بكلية التربية الرياضية محاوله إلقاء نفسها الا ان زميلاتها صعدوا وراءها وتمكنوا من إنقاذها. مشيرا إلى أنها حاولت الانتحار بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وأكد أنه تم نقل الطالبه إلى مستشفى الزقاريق الجامعي لججزها تحت الملاحظة بإشراف الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب حيث تبين أن هذه ليست المحاوله الأولى للمطالبة للانتحار.

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