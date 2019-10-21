ورقة "القمة" مفتاح الضغط على الأهلي للتراجع عن قراره

يواصل مجلس اتحاد الكرة وبعض من رموز الرياضة الضغط على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لخوض لقاء الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.









وطرح أحد أعضاء اللجنة الخماسية اقتراح على إدارة النادي الأهلي بخوض لقاء الجونة في موعده يوم الأربعاء في نظير تحديد موعد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.









ويدرس الأهلي العرض المقترح في الوقت الحالي قبل الخروج في بيان رسمي للإعلان عن موقفه سواء بالموافقة على خوض لقاء الجونة أو التمسك بموقفه باللعب أمام الزمالك أولاً.









وكان النادي الأهلي قد خرج في بيان رسمي بالأيام الماضية يؤكد فيه على عدم خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد لعب مباراة الزمالك والتي تم تأجيلها عن الجولة الرابعة لدواعي أمنية.









واعترض الأهلي في بيانه على خوض مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك وهو القرار الذي تضامن معه نادي الجونة رافضاً هو الآخر خوض المباراة قبل أن يعود و يقرر الذهاب لملعب المباراة بشكل طبيعي لعدم وصول بيان رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل اللقاء.









وحاول في الساعات الماضية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الضغط على الأهلي لخوض اللقاء خلال جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي في منزله ولكن حتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن المباراة ومن المؤكد خروج الأهلي في بيان رسمي بالساعات القادمة لتوضيح الأمور.



