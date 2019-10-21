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أفتتاح محطة رفع صرف صحي قرية "أبوعاشور" في الإسماعيلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:00 م
جانب للقاء
جانب للقاء
هشام إسماعيل
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افتتح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، يرافقه سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والنائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى جمع كبير من القيادات التنفيذية بافتتاح محطة رفع الصرف الصحى الجديدة بقرية " أبوعاشور " التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

والتى أقيمت على مساحة إجمالية قدرها نحو 500 مترا مربعا وتبلغ جملة تكلفتها المالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيها وذلك ضمن مشروع صرف صحى عدد 7 قرى بمركز ومدينة التل الكبير وتخدم ما يزيد عن 14 ألف نسمة من سكان المنطقة وتوابعها وتبلغ الطاقة التصريفية للمحطة 35 لتر ثانية بما يعادل 47 متر مكعب يوميا.

ويتكون المشروع من شبكات الانحدار بطول اجمالى 5و4 كيلو مترا أقطار 8و10 و15 بوصة وخط طرد بطول 2و4 كيلومتر بقطر 200 ملى متر.
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