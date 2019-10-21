التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

حرص المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس هانى سعيد نائب مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب وجمع كبير من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لموقع مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل.



وذلك لتفقد ومتابعة بدء أعمال التشغيل التجريبى للمحطة التى يجرى تنفيذها على مساحة إجمالية قدرها نحو 11 فدان بما يعادل نحو 46 ألف مترا مربعا وتصل جملة تكلفتها الى نحو ما يزيد عن 290 مليون جنيها للمرحلة الأولى، إضافة الى 50 مليون جنيها للشبكات ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تشطيبات للمرحلة الأولى والتى تصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر ثانية بما يعادل 68 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.



ومن المنتظر أن يتم التشغيل الفعلى ودخول الخدمة للمرحلة الأولى من المشروع فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر 2019 وتستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل بالكامل بالإضافة الى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

