البرلمان يوافق على زيادة المنحة لمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بتعديل الخطابات المتعلقة بالمنحة الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015.









وتقوم المنحة على إنشاء عيادات خارجية فى مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى، الموقعة فى يونيو 2019، وذلك لتأمين المبانى المتعلقة بالعيادات وكذلك المبانى المجاورة، لظهور شروخ شابت عملية البناء، ما تسائل عنه رئيس البرلمان" مين المسئول عن كده ؟".













ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تحدد المادة تشكيل مجلس الأمناء وخفض عدد أعضاء المجلس من 30 عضوا كما كان مقدما فى مشروع الحكومة إلى 15 عضوا من بينهم 10 من العلماء البارزين فى تخصصهم وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها من الكفاءة والنزاهة.





ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.





ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.













وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.



