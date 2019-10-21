حبس سائق 4 أيام لحوزته أدوية مجهولة المصدر بالنزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أدوية مجهولة المصدر، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى لمعرفة مصدرها كما أمرت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة.





وتعود التفاصيل حينما تلقي الرائد محمد مجاهد، رئيس مباحث قسم النزهة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوى بمحور جوزيف، تمكنت من ضبط "حسن. ي"، 19 سنة، سائق.

وبتفتيش سيارتة، عثر بحوزته علي كمية من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



