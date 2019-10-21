Advertisements

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:29 م
الخطيب ووزير الرياضة
الخطيب ووزير الرياضة
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى منزله للاطمئنان على حالته الصحية بجانب مناقشة ملف الدورى الممتاز وتداعيات تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وموقف النادى من خوض مواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

  

وتعيش الكرة المصرية حاليا أزمة كبرى، بعدما رفض الأهلى خوض مباراة الجونة بعد اتخاذه قراراً بعدم خوض أى مباراة في الدورى قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأسباب أمنية، فى الوقت الذى رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل لقاء الأهلى والجونة وهو الأمر الذى امتثل له الفريق الساحلى.


ويعانى محمود الخطيب من أزمة صحية فى الفترة الحالية ولا يخرج من المنزل بناءً على تعليمات الطبيب المعالج، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على زيارته للاطمئنان على حالته وحل أزمة لقاء الأهلى والجونة.


ويعقد الخطيب حاليا اجتماعا في منزله مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لاتخاذ قرار رسمي بشأن مباراته ضد الجونة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة الخطيب أزمة الأهلي والجونة أخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ يوم

3صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

منذ أقل من ساعة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ يوم

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ يوم

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن الانسحاب من الدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

تعليق ناري من ابنة الخطيب بعد اشتعال أزمة الأهلي واتحاد الكرة

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 20-10-2019

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status