عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى منزله للاطمئنان على حالته الصحية بجانب مناقشة ملف الدورى الممتاز وتداعيات تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وموقف النادى من خوض مواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

وتعيش الكرة المصرية حاليا أزمة كبرى، بعدما رفض الأهلى خوض مباراة الجونة بعد اتخاذه قراراً بعدم خوض أى مباراة في الدورى قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأسباب أمنية، فى الوقت الذى رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل لقاء الأهلى والجونة وهو الأمر الذى امتثل له الفريق الساحلى.





ويعانى محمود الخطيب من أزمة صحية فى الفترة الحالية ولا يخرج من المنزل بناءً على تعليمات الطبيب المعالج، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على زيارته للاطمئنان على حالته وحل أزمة لقاء الأهلى والجونة.





ويعقد الخطيب حاليا اجتماعا في منزله مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لاتخاذ قرار رسمي بشأن مباراته ضد الجونة.



