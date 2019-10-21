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"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:22 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
بسام عبدالحميد
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نظم مركز إعلام قنا، اليوم الاثنين، ندوة موسعه حول انتصارات أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة، حاضر بالندوة الدكتور محمد امبارك البنداري، أستاذ بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الأزهر، بحضور فاطمة عبده عاشور، مدير مجمع إعلام قنا، أدار الندوة سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمركز.

قال البنداري، إن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر ١٩٧٣ فكان أول درس هو الإيمان والثقة بالله عز وجل، فبعد هزيمة ١٩٦٧ كانت الروح المعنوية للجنود محطمة، ولذلك اختاروا شعار "الله أكبر" لرفع الروح المعنوية للجنود، كما تم اختيار تسمية خطة الحرب بـ "خطة بدر" تيمنًا بموقعة بدر فهي أول خطة هجومية تضعها القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة عام 1967.

فرق البنداري، بين الجندي الذي يدافع عن وطنه وبلده وبين المرتزق، فالمرتزق هو جندي أجير ليس من أهل البلد يدافع عن غير بلده فإذا اشتدت الحرب نجي بنفسه هاربا من المعركة، أما الجندي المدافع عن بلده وأرضه فهو عند موته شهيد منزلته مرتفعة في الجنة فمن شدة إيمان الجنود المصرين كانوا يحاربون وجهًا لوجه دون خوف أو رهبة من العدو.

أكد البنداري، بأن وحدة الجبهة الداخلية للمجتمع المصري هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر فلم تكن هناك أي فتن طائفية في هذه الفترة، بل كانت فترة توحد فيها المجتمع بكافة أطيافه، خاصة الشباب لحرب رد الكرامة فكانت وحدة المجتمع هي حائط سد ضد العدو الخارج.

تابع البنداري، الدرس الثالث هو السرية والخدع الاستراتيجية، فالسرية في الحروب والمعارك هو أحد الأهداف الاستراتيجية، حيث حققت المفاجأة 60% من النصر فكان التأكيد على السرية المطلقة لساعة الصفر وعدم الإعلان عنها كأوامر تحمل درجة سري للغاية، كما قامت الدولة بعدة خدع استراتيجية تساعد في هزيمة العدو ومنها تسريب معلومات للمخابرات الإسرائيلية بشأن أن مصر تنوي إجراء مناورات شاملة وليس حربًا ستبدأ من 1- 7 أكتوبر وأن المصريين الذين ينوون القيام بمناسك الحج سيتاح لهم ذلك، وإنهاء استدعاء بعض القوات الاحتياطية كنوع من التمويه بأن مصر لا تنوي شن أي حرب لتأكيد المعلومات التي وصلت للمخابرات الإسرائيلية

وأشار البنداري، إلى أن حروب الجيل الأول هي الحروب التقليدية بين جيش وجيش آخر وحروب الجيل الثاني وهي حروب عصابات وفرق تقاتل الدولة والثالث هي حرب استباقية وحروب الجيل الرابع هدفها انهيار الدول من الداخل وتسمي بنظرية الفوضى الخلاقة فيخلق العدو مصالح له من هذه الفوضى فهي حروب غير تقليدية ليس بها أسلحة وجها لوجه فالعدو مجهول بها، كما يدخل فيها الاعلام الجديد من وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي وبدأت هذ الحروب مع بداية انتشار الانترنت 1986.

وأضاف البنداري، كما تعمل حروب الجيل الرابع على استخدام الحرب النفسية والذهنية المتطورة وأدواتها التحليل النفسي من خلال الصفحات الشخصية على مواقع التواصل، الاعلام والانترنت والتلاعب النفسي وتحريك الرأي العام، واستخدام الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وفى ختام الندوة تم عرض أفلام تسجيليه حول الخدع الاستراتيجية التي استخدمها الجيش المصر لهزيمة العدو في أكتوبر 73.
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
"نصر أكتوبر وحروب التكنولوجيا الحديثة".. ندوة موسعة بمركز إعلام قنا (صور)
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