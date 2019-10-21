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لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:09 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي بمكتبه بالديوان العام بحضور الأستاذ الدكتور عاطف غنيم ممثل وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية لبحث ومناقشة إختيار أحد المواقع لتنفيذ تجارب للتحكم في الصرف الزراعي المغطي وذلك علي هامش ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة بمناسبة أسبوع المياه خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر 2019.

أوضح المحافظ أن الهدف من زيارة الوفد الهولندي للمحافظة هو تفقد عدد من المواقع واختيار الأفضل منها لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي تمهيدا للتنفيذ الفعلي علي أرض الواقع وذلك بالتعاون المتميز بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري ومعهد بحوث الصرف.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المياه والحفاظ عليها من الهدر وإتباع كافة السبل الممكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الزراعة وري الأراضي الزراعية وبالاضافة إلي تحلية مياه الصرف واستخدامها في الزراعة وذلك للحفاظ علي كل نقطة مياه نظيفة واستخدامها بالشكل الأمثل باعتبار قضية الحفاظ علي المياه من الإهلاك قضية أمن قومي.

ومن جانبه أوضح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة انه من المقرر ان يقوم الوفد الهولندي بزيارة لقرية ميت ريدين التابعة لمركز أبو حماد والتي تشهد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المغطى لري المحاصيل الزراعية لتوفير المياه والحفاظ عليها من الهدر وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الصرف.
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
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الكلمات المفتاحية

مكتبة العام مشروع تجارب اسبوع المياه

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