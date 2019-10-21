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بقيمة 350 ألف جنيهًا.. جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت الادارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سلطان صالح مدير جمرك مطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لينة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة لطائرة شركة SAS للطيران القادمة من كوبنهاجن اشتبه حسن خلف مأمور تفتيش الركاب فى راكب دانماركي الجنسية. 

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة خالد جمال مأمور الفحص وخالد يحيى رئيس القسم الاشعة فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على سلطان صالح قرر تشكيل لجنة من أحمد رسمى وعمر السنباطى مأمورى الجمرك لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 470 قطعة من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر عبارة عن برسسور وكروت رامات مخبأة بين طيات الملابس.

وتبلغ قيمة الضرائب والرسوم التعويضات المستحقة 350 ألف جنيه، وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من إبراهيم الطيب وعمر محمد.

ومن جانبه قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.
بقيمة 350 ألف جنيهًا.. جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر (صور)
بقيمة 350 ألف جنيهًا.. جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر (صور)
بقيمة 350 ألف جنيهًا.. جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر (صور)
بقيمة 350 ألف جنيهًا.. جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر (صور)
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