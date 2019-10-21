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إندونيسيا: اعتقال 4 أجانب بتهمة تهريب المخدرات إلى منتجع جزيرة بالي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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اعتقل مسؤولو الجمارك الإندونيسيون، أربعة أجانب بزعم محاولتهم تهريب مخدرات إلى منتجع جزيرة بالي.

وقال رئيس الجمارك في مطار نجوراه راي في بالي، هيماوان إندارجونو، إن الأجانب – امرأتان من تايلاند، وامرأة روسية، ورجل فرنسي - تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الشهر.

قال هيماوان، اليوم الإثنين، إنه تم إلقاء القبض على التايلانديين يوم 13 أكتوبر عند وصولهم إلى المطار. 

وأضاف أنه بعد ثلاثة أيام، ألقى ضباط الجمارك القبض على المرأة الروسية والفرنسي، اللذين كانا يوصلان حزمة من الكوكايين اثناء خدمة توصيل.

كما يوجد في إندونيسيا قوانين صارمة للغاية بشأن المخدرات، وفي بعض الأحيان يتم إعدام المهربين المدانين.

وهناك أكثر من 150 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، معظمهم بسبب جرائم المخدرات، حوالي ثلثهم من الأجانب.

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الكلمات المفتاحية

تهريب المخدرات اندونيسيا الكوكايين

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