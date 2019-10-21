منتخب تنس الطاولة يفوز ببطولة مصر الدولية

فاز منتخبات تنس الطا له تحت ١٢و١٥و١٨ سنه ببطوله مصر الدوليه برصيد ٣٩ ميداليه؛ ٩ذهبيه و٧فضه و٢٣برونزيه التي أقيمت بشرم الشيخ بَمشاركه ١٤ دوله

جات الصين تابيه في المركز الثاني والسعوديه الثالث

في مسابقه زوجي ١٥ سنه بنات هنا جوده مصر وميليسا بلشي الجزاءر في المركز الاول ولبنان وتونس الثاني ومصر ألثالث والرابع في مسابقه ١٥سنه بنات التشيك الأول انجلترا الثاني واوكرانيا الثالث ومصر الرابع

في مسابقه زوجي ١٨سنه بنات فاز الصين وتابيه بالمركز الأول ور وسيا وتابيه الثاني ومصر الثالث والجزاءر الرابع

في مسابقه زوجي ١٨ سنه بنين فاز احمد البزهامي ومروان عبد الوهاب مصر بالمركز الأول ومصر الثاني والثالث والرابع

في مسابقه فردي ١٢سته بنات فازت هنا عبد السلام بالمركز الأول وكنزي فوزي الثاني و رنا فتحي الثالث و تقي واءل الرابع

في مسابقه فردي١٢سنة بنين فا ز عمرو إيهاب بالمركز الاول و ياسين جابر الثاني وعلى الصيرفي ومصطفى بدر الثالث رالرابع



في مسابقه فردي١٥سنة بنات هنا جودة الأول وفريدة بدوي الثاني وجنا سعد الثالث ومر يم الرابع



في مسابقة فردي ١٥سنة بنات خالد الشريف السعودية الاول ومحفوظ عمرو مصر الثاني ومروان جمال مصر الثالث وحبيب امور تونس الرابع

في مسابقة فردي١٥سنة بنات اتساي ي شين تابية الأول زيرونرفا الروسية الثاني وتشانج يانج تابية الثالث وهنا جودة مصر الرابع



في مسابقة فردي ١٨سة بنين مروان عبد الوهاب مصر الأول محمد وليد مصر الثاني ومروان جمال الثالث واحمد البزهامي الرابع



وقام بتوزيع الكؤوس والميداليات معتز عاشور ريىس اتحا د تنس الط اولة وخالد الصالحي رىيس الاتحاد آلافريقي وعبد العزيزالسيسي مديرالبطولة واعضاء مجلس الا دارة تامر وفقي وهبة حامد .