Advertisements

منتخب تنس الطاولة يفوز ببطولة مصر الدولية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
فاز منتخبات تنس الطا له تحت ١٢و١٥و١٨ سنه ببطوله مصر الدوليه برصيد ٣٩ ميداليه؛ ٩ذهبيه و٧فضه و٢٣برونزيه التي أقيمت بشرم الشيخ بَمشاركه ١٤ دوله
جات الصين تابيه في المركز الثاني والسعوديه الثالث
في مسابقه زوجي ١٥ سنه بنات هنا جوده مصر وميليسا بلشي الجزاءر في المركز الاول ولبنان وتونس الثاني ومصر ألثالث والرابع في مسابقه ١٥سنه بنات التشيك الأول انجلترا الثاني واوكرانيا الثالث ومصر الرابع
في مسابقه زوجي ١٨سنه بنات فاز الصين وتابيه بالمركز الأول ور وسيا وتابيه الثاني ومصر الثالث والجزاءر الرابع
في مسابقه زوجي ١٨ سنه بنين فاز احمد البزهامي ومروان عبد الوهاب مصر بالمركز الأول ومصر الثاني والثالث والرابع
في مسابقه فردي ١٢سته بنات فازت هنا عبد السلام بالمركز الأول وكنزي فوزي الثاني و رنا فتحي الثالث و تقي واءل الرابع
في مسابقه فردي١٢سنة بنين فا ز عمرو إيهاب بالمركز الاول و ياسين جابر الثاني وعلى الصيرفي ومصطفى بدر الثالث رالرابع
في مسابقه فردي١٥سنة بنات هنا جودة الأول وفريدة بدوي الثاني وجنا سعد الثالث ومر يم الرابع
في مسابقة فردي ١٥سنة بنات خالد الشريف السعودية الاول ومحفوظ عمرو مصر الثاني ومروان جمال مصر الثالث وحبيب امور تونس الرابع
في مسابقة فردي١٥سنة بنات اتساي ي شين تابية الأول زيرونرفا الروسية الثاني وتشانج يانج تابية الثالث وهنا جودة مصر الرابع
في مسابقة فردي ١٨سة بنين مروان عبد الوهاب مصر الأول محمد وليد مصر الثاني ومروان جمال الثالث واحمد البزهامي الرابع
وقام بتوزيع الكؤوس والميداليات معتز عاشور ريىس اتحا د تنس الط اولة وخالد الصالحي رىيس الاتحاد آلافريقي وعبد العزيزالسيسي مديرالبطولة واعضاء مجلس الا دارة تامر وفقي وهبة حامد .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

3صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ يوم

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة برئ من أزمة تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

منذ يوم

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ يوم
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

12:32 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

عاجل.. مقترح جديد لمباراة الأهلي والزمالك

01:46 م

عاجل.. مجلس الأهلي يحسم أزمة الدوري في اجتماع طاريء

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status